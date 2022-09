Für SG Hillerse/Leiferde geht es endlich wieder um Punkte

Am Sonntag geht es wieder um Zählbares: Gianna Fassa (rechts) und die SG empfängt den 1. FC Wolfsburg.

Der letzte Auftritt der Landesliga-Fußballerinnen der SG Hillerse/Leiferde liegt bereits drei Wochen zurück. Am Sonntag greift der Aufsteiger endlich wieder ins Geschehen ein. Von 13 Uhr an geht es gegen den 1. FC Wolfsburg.

Gestandene Landesliga-Mannschaft gastiert bei der SG Hillerse/Leiferde

Die Gäste stehen nach drei Spielen noch ohne Punkte da. „Ich habe den Mädels auch schon gesagt, dass ich nichts darauf gebe“, stellt SG-Trainerin Ivonn Lütge klar. Der Grund: Die Wolfsburgerinnen seien bisher nur auf starke Mannschaften getroffen. Lütges Eindruck ist wiederum ein anderer. „Ich habe mir den FC im Bezirkspokal gegen Wilsche angeschaut und fand ihn wirklich gut“, sagt sie mit Blick auf den 5:2-Erfolg des kommenden Gegners. „Das ist eine gestandene Landesliga-Mannschaft, die spielstark ist und sich auch noch mal verstärkt hat“, lobt die Trainerin Hillerse/Leiferdes.

Mitspielende Teams liegen ihrer Mannschaft, das ist bekannt. Die Pause von drei Wochen könnte allerdings durchaus eine Rolle spielen. „Wir müssen erst mal wieder in Tritt kommen und haben es im ersten Spiel gesehen. Gegen Sickte/Hötzum (1:2, Anm. d. Red.) haben wir uns schwergetan, eine Woche danach gegen Acosta (5:1, Anm. d. Red.) lief es deutlich besser“, stellt Lütge heraus. Sie habe am Sonntag 16 Spielerinnen an Bord – und sei positiv gestimmt.

SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine empfängt Aufsteiger

Die SG Fallersleben/Isenbüttel/Meine bekommt es am Sonntag von 14 Uhr an mit dem Aufsteiger MTV Markoldendorf zu tun und will die ersten Punkte.

