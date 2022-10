TuS Seershausen/Ohof vor hoher Heimhürde

Das Topspiel der 1. Fußball-Kreisklasse 2, es steigt am Sonntag auf dem Waldsportplatz in Seershausen: Spitzenreiter TuS Seershausen/Ohof hat von 15 Uhr an den VfL Rötgesbüttel zu Gast, der sich inzwischen klammheimlich bis auf Rang 4 der Tabelle vorgeschoben hat.

3 seiner letzten 4 Begegnungen entschied der VfL für sich, einzig gegen den bislang makellosen TuS Neudorf-Platendorf gab es eine Niederlage (0:2). Ob der Rötgesbütteler Lauf – zuletzt gab es ein überzeugendes 5:2 gegen den MTV Wasbüttel – auch in Seershausen anhält?

TuS Müden-Dieckhorsr peilt den nächsten Sieg an – MTV Isenbüttel II ist zu Gast

Lachender Dritter im Bunde – Platendorfs Partie gegen den FC Schwülper II wurde auf den 31. Oktober verlegt – könnte somit der Tabellendritte TuS Müden-Dieckhorst sein. Jedenfalls, wenn die Mannen von Coach Sven Arne Börner ihre Pflichtaufgabe erfolgreich hinter sich bringen: Die noch ungeschlagenen Blau-Gelben empfangen am Sonntag (15 Uhr) den noch punktlosen MTV Isenbüttel II und wollen den Rückenwind vom 8:1-Sieg in Dannenbüttel mitnehmen.

