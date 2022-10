Corona-Fälle beim MTV Isenbüttel – keine Spieler bei der FSV

Adenbüttel/Isenbüttel. Fußball-Bezirksligist FSV Adenbüttel tritt aufgrund von Personalmangel nicht an. Isenbüttels Spiel in Barnstorf ist hingegen abgesetzt.

Es fehlte ihm an Personal: Coach Marcus Ohk. Seine FSV Adenbüttel Rethen trat deshalb nicht beim VfB Fallersleben an.

Das Programm am 11. Spieltag der Fußball-Bezirksliga 1, es fiel kleiner als geplant aus. Die Partie des MTV Isenbüttel in Barnstorf wurde Corona-bedingt abgesetzt, die FSV Adenbüttel Rethen trat zum Spiel beim VfB Fallersleben nicht an.

VfB Fallersleben – FSV Adenbüttel Rethen Nicht-Antritt Gäste. Für die gastgebenden Fallersleber war es ein Déjà-vu: Schon in der Vorwoche war die TSG Mörse gegen den VfB aufgrund von Personalmangels nicht angetreten – diesmal ereilte die FSV Adenbüttel Rethen das gleiche Schicksal.

„Wir hatten nur noch acht fitte Spieler. Aus der Zweiten wären auch nur zwei Spieler dazugekommen, aus den Altherren war nichts möglich“, berichtete FSV-Coach Marcus Ohk und schob nach: „Das hätte leider keinen Sinn gemacht.“

Die langwierigen Verletzungen und kurzfristigen Ausfälle machen es der FSV seit Saisonbeginn „verdammt schwer“, so Ohk. „Da leider natürlich auch der Trainingsbetrieb drunter“, räumte der Coach ein. „Gut ist, dass die Zusammenarbeit mit den Altherren so gut klappt bei uns. Das hat uns schon einige Male gerettet“, sagte Ohk. Nur diesmal reichte es eben nicht, so dass Adenbüttel Rethen den Fallerslebern schon am Samstag mitteilte, dass die Mannschaft nicht antreten wird. Es dürfte für den VfB also den zweiten kampflosen 5:0-Sieg in Folge geben.

SV Barnstorf – MTV Isenbüttel abgesetzt. „Es ist echt zum Kotzen – leider!“ Mit diesen Worten kommentierte Isenbüttels Trainer Ralf Schmidt die Gründe, die zur Absetzung des MTV-Spiels in Barnstorf führten. Corona hatte wieder einmal in Isenbüttel zugeschlagen, gleich sechs Fälle waren zu beklagen. „Hoffentlich wird das mit Corona nicht schlimmer“, betonte Schmidt, dessen Team nach elf Spieltagen erst bei sieben Begegnungen steht ...

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de