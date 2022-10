TuS Seershausen/Ohof gewinnt das Spitzenspiel

Der TuS Seershausen/Ohof ist in der vergangenen Saison nur knapp am Aufstieg in die Fußball-Kreisliga vorbeigeschrammt. Der Tabellenführer der 1. Kreisklasse hat nun ein weiteres Mal bewiesen, dass auch in diesem Jahr mit ihm zu rechnen ist. Gegen den VfL Rötgesbüttel setzten sich die Blau-Weißen zu Hause mit 3:0 durch. Die Verfolger TuS Müden-Dieckhorst und SV Gifhorn ließen es indes krachen.

TuS Seershausen/O. – VfL Rötgesbüttel 3:0 (1:0). Tore: 1:0 Gerike (8.), 2:0, 3:0 Lüddecke (69., 80.).

Jens-René Gerike sorgte früh für den Dosenöffner. „In der ersten Halbzeit war das Spiel recht ausgeglichen, wir hatten aber ein Chancenplus“, befand TuS-Trainer Alexander Schulz. Im zweiten Durchgang verhinderte Tim-Lukas Rahn einmal stark den Ausgleich, dann machte Tammo Lüddecke per Doppelpack alles klar. „Es stand zwar lange nur 1:0, der Sieg war aber recht ungefährdet“, fasste Schulz zusammen, der abgesehen von der Chancenverwertung sehr zufrieden mit seiner Elf gewesen sei.

Tabellenplatz 1 gehört deshalb weiterhin dem TuS. „Wir freuen uns, dort oben zu stehen. Das war jetzt die erste harte Woche, die weiteren kommen erst noch“, macht Schulz deutlich.

TuS Müden-Dieckhorst und SV Gifhorn II feiern Kantersiege

TuS Müden-Dieckhorst – MTV Isenbüttel II 11:1 (4:0). Tore: 1:0 Siekmann (11.), 2:0 Plinke (20.), 3:0 Steinke (25.), 4:0 Reunig (43.), 4:1 Wagner (49.), 5:1 Roleder (57.), 6:1 Maron (58.), 7:1 Wiedenroth (62.), 8:1 Klapproth-Will (71.), 9:1 Obst (75.), 10:1, 11:1 Berg (81., 90.).

Der Kreisliga-Absteiger ließ den punktlosen Gästen keine Chance. Besonders beeindruckend: Zehn unterschiedliche Müdener trugen sich in die Torschützenliste ein, nur Edwin Berg traf doppelt.

SG Vollbüttel/Ribbesbüttel – SV Gifhorn II 0:11. Tore: n. gem.

Die Gäste bleiben oben dran, die SG wiederum ist mit einem Torverhältnis von 1:41 weiterhin Schlusslicht der Staffel 2.

tim

