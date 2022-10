Gifhorn. Die Gifhorner A-Junioren haben jetzt die „Rote Laterne“ in der Niedersachsenliga inne. Die JSG Isenbüttel-Gifhorn unterliegt Isenhagen.

A-Jugend-Fußball MTV Gifhorn verliert zum vierten Mal in Folge

Mit der vierten Niederlage in Folge sind die A-Jugend-Fußballer des MTV Gifhorn auf den letzten Platz der Niedersachsenliga-Tabelle abgerutscht. In der Bezirksliga gab es bei den Gifhorner Vertretern gemischte Gefühle.

Niedersachsenliga: MTV Gifhorn gibt nicht auf und hält spielerisch mit

JFV Cloppenburg – MTV Gifhorn 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Iwo (5.), 2:0, 3:0 Meyer (24., 37.), 4:0 Oynak (71.).

Durch zwei individuelle Fehler sah sich der MTV Mitte des ersten Durchgangs einem 0:2-Rückstand gegenüber. „Wir hatten dann eine gute Phase, uns ist es gelungen, den Gegner in die eigene Hälfte reinzudrücken“, berichtete Gifhorns Coach Lars Martsch. Lennard Kaub und Bjarne Marek ließen Möglichkeiten auf den Anschlusstreffer ungenutzt, die Cloppenburger wiederum schlugen eiskalt zu.

„Wir haben es nach der Pause noch mal probiert, uns aber wenige Chancen herausspielen können. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung“, musste Martsch anerkennen. Sein Team hat nun die „Rote Laterne“ inne. „In der Liga ist alles schneller, alle Gegner sind besser und die Fahrten länger. Jeder dürfte jetzt verstanden haben, wie es in der Liga läuft. Das einzig Positive ist, dass wir nicht aufgeben und spielerisch mithalten können“, fasste Martsch zusammen.

Bezirksliga: FC Schwülper belohnt sich für tolle Moral

FC Schwülper – WSV Wendschott 3:3 (1:1). Tore: 1:0 Biegun (19.), 1:1 n. gem. (31.), 1:2 n. gem. (50.), 1:3 n. gem. (59.), 2:3, 3:3 Maire (80., 87./FE).

Zehn Minuten vor Schluss sah es nach einer Niederlage für die Gastgeber aus. Der FC zeigte allerdings Moral und belohnte sich mit einem Punkt. „Es waren zwei Mannschaften, die gleichwertig waren“, resümierte Schwülpers Coach Jan Schulze. „Die Truppe ist dabei, sich zu festigen. Es geht darum, die Jungs für die erste Herren aufzubauen. Vier sind dort auch schon regelmäßig mit dabei“, betonte Schulze.

JSG Isenbüttel-Gifhorn – JSG Isenhagen 2:4 (0:1). Tore: 0:1, 0:3, 2:4 Cohrs (18., 71., 80.), 0:2 Bokelmann (55.), 1:3 Eigentor Ernst (76.), 2:3 Karakas (78.).

Die Gastgeber steckten zu keiner Zeit auf. Selbst beim Stand von 0:3 versuchten die Schützlinge von Christian Koch alles und arbeiteten sich mit zwei Treffern innerhalb von drei Minuten tatsächlich noch mal in die Partie zurück. Das dritte Tor von Falk Cohrs machte aber nur 120 Sekunden nach dem Anschlusstreffer alle Hoffnungen Isenbüttel-Gifhorns wieder zunichte. Die Weste der Gäste bleibt damit auch nach dem fünften Spieltag weiß – sie führen die Tabelle an.

JFV Kickers – BSC Acosta II 3:2 (2:1). Tore: 0:1 Nieschulze (20.), 1:1 Baumann (30.), 2:1 Linneweh (42.), 3:1 Sandte (68.), 3:2 Welkerling (90.+1).

tim

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de