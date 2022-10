2:3 – Kästorf verliert offenen Schlagabtausch

Was mit wenigen Torraumszenen begann, wurde doch noch spektakulär. Der SSV Kästorf hat in der Fußball-Landesliga eine bittere Heimniederlage hinnehmen müssen. Gegen den BV Germania Wolfenbüttel verlor die Mannschaft von Sven Scholze mit 2:3 (0:0). „Der Unterschied war, dass sich der Gegner in jeden Ball reingeworfen hat. Wir haben zu spät angefangen, an uns zu glauben“, haderte Kästorfs Trainer Sven Scholze nach Abpfiff.

Die Geschichte der ersten Halbzeit ist schnell erzählt. Beide Mannschaften neutralisierten sich auf durchaus hohem Niveau, die wohl beste Möglichkeit gehörte Wolfenbüttels Ivan Fongang. Der Gäste-Stürmer kam im direkten Duell nicht an Kästorfs starkem Schlussmann Tobias Bremer vorbei (22. Minute). Die Hausherren wurden vermehrt über Standards gefährlich, Nico Gerckes Freistoß kurz vor dem Pausenpfiff klatschte an den Pfosten (45.+4). Zuvor hatte Marcel Kröger nach einer Gercke-Ecke knapp am Tor vorbeigeköpft (26.).

Nach Wiederanpfiff nahm die Partie schnell Fahrt auf. Jannes Drangmeister, Kästorfs eingewechselter Torjäger, setzte nach 130 Sekunden einen Kopfball an die Latte und brachte die Rot-Weißen nur wenig später per sattem Flachschuss in Führung (49.). Eine Schockstarre der Wolfenbütteler war nicht zu spüren – im Gegenteil. Julian Bräunig verwertete eine Flanke von Lando Baerwolf per Kopf zum Ausgleich (52.). „Wir gehen oft in Führung und kriegen postwendend den Ausgleich“, seufzte Scholze.

Es begann eine Phase mit vielen Offensivaktionen auf beiden Seiten. Während die Kästorfer Abschlüsse zumeist noch geblockt wurden, traf Fongang den Außenpfosten (59.). Die Gäste waren das in dieser Phase gefährlichere Team und belohnten sich für einen guten Auftritt: Baerwolf setzte sich gegen zwei Kästorfer durch, umkurvte Bremer und stellte auf 2:1 für den Aufsteiger (71.). Gerrit Michel sorgte nach einem Konter für das 3:1 (85.).

Der SSV bewies aber Moral. Noah Mamalistidis’ Kopfball klatschte noch an die Latte (87.), Kröger verkürzte wenig später nach einer Ecke (89.). Mamalitsidis (90.+1) und Alexander Brakowski von der Mittellinie (90.+4) hatten weitere gefährliche Aktionen, zum Ausgleich reichte es nicht mehr.

SSV: Bremer – Kröger, Palella, Gerlof (35. Mamalitsidis), Brakowski – Tsampasis, Bulach – Chaaban (46. Drangmeister), Gercke, Jansen (87. Ad. Zeqiri) – Sterz.

Tore: 1:0 Drangmeister (49.), 1:1 Bräunig (52.), 1:2 Baerwolf (71.), 1:3 Michel (85.), 2:3 Kröger (89.).

