Sebastian Ludwig nicht mehr Trainer in Gamsen

Das hatte sich – zumindest von außen betrachtet – nicht angedeutet: Sebastian Ludwig ist mit sofortiger Wirkung nicht mehr Trainer des Fußball-Kreisligisten MTV Gamsen. „Wir wollen nicht viele Worte darüber verlieren. Es ist eine Trennung in beiderseitigem Einvernehmen“, erklärte Gamsens Spartenleiter René Dethlefs.

Ludwig war im Sommer 2021 vom SSV Kästorf II nach Gamsen gekommen. Der Abstieg aus der Bezirksliga war nicht zu verhindern, in der Kreisliga lief es im bisherigen Saisonverlauf aber rund. Nach 7 Partien steht der MTV bei 18 von 21 möglichen Punkten. Nun kam es dennoch zur Trennung. „Wir haben es am Freitagabend gemeinsam entschieden“, sagte Dethlefs.

Co-Trainer Marcel Neumann übernahm interimsweise die Verantwortung und führte die Gamsener zum 2:0-Erfolg gegen den VfL Knesebeck. „Marcel hat das super gemacht. Er ist auch sehr anerkannt und beliebt in der Mannschaft und wird uns als Co-Trainer erhalten bleiben“, lobte Dethlefs. Perspektivisch sei es auch eine Möglichkeit, dass der ehemalige Assistent von Udo Hoffmann beim MTV Wasbüttel in Gamsen zum Cheftrainer wird. Ludwigs Nachfolger wird aber ein anderer – den der MTV bereits am Dienstagabend präsentieren will.

tim

