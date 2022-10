MTV unterliegt, ein Sieg und eine Niederlage für die FSV

Gifhorn. In der Fußball-Bezirksliga verliert der MTV Isenbüttel in Wendschott mit 0:1. Adenbüttel Rethen gewinnt nach elf Niederlagen in Folge.

„Der Sieg am Samstag war schon sehr wichtig für die Moral. Es ist schade, dass wir nicht nachlegen konnten.“ Mit diesen Worten fasste Marcus Ohk, Trainer des Fußball-Bezirksligisten FSV Adenbüttel Rethen, das Wochenende nach einem Sieg und einer Niederlage zusammen. Der MTV Isenbüttel hat nach dem 3:2-Erfolg gegen Reislingen nun wieder eine Niederlage hinnehmen müssen.

FSV Adenbüttel Rethen – TSG Mörse 6:1 (2:0). Tore: 1:0, 3:0 Ackermann (4., 50.), 2:0 Freimann (45.), 4:0 Rudolph (62.), 5:0 M. Bruns (71.), 6:0 Krista (77./Elfmeter), 6:1 Wiesner (88.). Gelb-Rot: (72., TSG).

„Bei uns lief irgendwann alles und bei Mörse nichts mehr“, schilderte Ohk. „Wir haben endlich einmal das umgesetzt, worüber wir schon seit Wochen sprechen. Dann schießt du an einem solchen Tag auch mal sechs Tore“, führte Adenbüttel Rethens Trainer nach dem zweiten Saisonerfolg – und dem ersten nach elf Niederlagen in Serie – aus. „Mit dem 4:0 war bei Mörse der Stecker gezogen.“

1. FC Wolfsburg – FSV Adenbüttel Rethen 2:1 (0:0). Tore: 1:0 I. Mustafa (69.), 2:0 Shala (74.), 2:1 Zachrau (90.+2).

Die Gastgeber agierten abwartend und ließen die FSV kommen. Den Gästen fehlte es jedoch „am letzten Quäntchen“, so Ohk, um gefährlich zu werden. „Wir haben in der Pause gesagt, dass wir an Giftigkeit und Galligkeit zulegen wollen. Das haben wir nicht so richtig geschafft“, haderte Ohk. Die Wolfsburger agierten entschlossener und gingen mit 2:0 in Führung.

„Wir haben alles nach vorne geworfen und hatten auch Chancen“, sagte der Gästecoach. Nico Zachrau brachte die FSV in der Nachspielzeit zurück, Dominik Lippe ließ die gute Chance auf den späten Ausgleich liegen.

WSV Wendschott – MTV Isenbüttel 1:0 (1:0). Tore: Renelli (30.).

„Es ist zum Verzweifeln“, brachte es Ralf Schmidt, Trainer des MTV, auf den Punkt. „Wir müssen nach zwei Minuten 2:0 führen. Wendschott hat nach einer halben Stunde zum ersten Mal überhaupt auf das Tor geschossen“, haderte Schmidt mit Blick auf das 0:1. „Wir sind angelaufen. Wendschotts Torwart Robert Logdeser hat überragend gehalten, wir sind zum Teil aber auch kläglich gescheitert.“

tim

