Das war’s in Kästorf! Scholze und Hoffart sind raus

Paukenschlag beim SSV! Coach Sven Scholz (re.) und sein Co Arne Hoffart (li.) stehen künftig nicht mehr in Kästorf an der Seitenlinie.

Nach vier Niederlagen in Serie haben die Landesliga-Fußballer des SSV Kästorf am Montag mit dem 3:0-Sieg in Lehndorf wieder zurück in die Spur gefunden – zumindest sportlich. Doch dafür stehen sie nun ohne Trainer da: Die Zusammenarbeit mit Coach Sven Scholze und Co-Trainer Arne Hoffart, die erst im Sommer die Nachfolge bei den Rot-Weißen angetreten hatten, wurde am Mittwochabend beendet.

Ingo Düsterhöft: „Kein Böses Blut geflossen“

„Wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt“, sagte SSV-Vorsitzender Ingo Düsterhöft. „Wir wollten einen geraden Schritt machen, der rechtzeitig erfolgt. Es ist kein böses Blut geflossen“, schob er nach: „Wir hatten gehofft, dass wir gemeinsam eine gute Zeit haben – das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt.“

„Es hat ein Gespräch zwischen dem Mannschaftsrat und den Trainern gegeben“, schilderte Spartenleiter Stefan Redler. Ein Gespräch, bei dem beide Seiten laut Redler auf keinen gemeinsamen Nenner kamen. Die Folgen: Die angesetzte Trainingseinheit wurde nicht mehr von Scholze und Hoffart geleitet, „sie haben sich daraufhin von der Mannschaft verabschiedet“, so der Spartenleiter, der anfügte: „Wir müssen die Entscheidung respektieren, können uns bei den beiden nur bedanken.“

Es hat zwischen Trainerteam und Mannschaft nicht gepasst

Er selbst sei „vom schnellen Verlauf überrascht“ gewesen, räumte Redler ein. „Aber wenn es nicht gepasst hat zwischen Mannschaft und Trainer, dann macht es eben auch keinen Sinn“, erklärte das Kästorfer Urgestein, das selbst am Mittwochabend aus beruflichen Gründen nicht dabei war, als das Gespräch über die Bühne ging.

Am Sonntag ist von 14 Uhr an der Tabellendritte SSV Nörten-Hardenberg zu Gast in Kästorf – und man darf gespannt sein, wer als Verantwortlicher auf der Bank der Hausherren Platz nehmen wird. Vorerst dürfte es eine Interimslösung geben, womöglich auch bis zur Winterpause. Ein dauerhafter Nachfolgekandidat dürfte Sebastian Ludwig sein, der gerade in Gamsen aufgehört und eine Kästorfer Vergangenheit hat.

