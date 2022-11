Drangmeister verpasst das 1:0 – dann trifft der Gegner

Kästorf. Nach dem 0:3 in Landolfshausen liegt der SSV Kästorf nur noch einen Punkt vor den Abstiegsrängen der Fußball-Landesliga.

Es ist ein Muster im Spiel des TSV Landolfshausen/Seulingen, das den Landesliga-Fußballern des SSV Kästorf am Sonntag zum Verhängnis wurde. Bei der 0:3 (0:2)-Niederlage des SSV fielen die ersten beiden Treffer auf eine ähnliche Art und Weise.

Die Gastgeber agierten mit langen Bällen auf den großgewachsenen Ladushan Ravindran, der die Kugel jeweils verlängerte. Rolf-Hendrik Ziegner (17. Minute) und Jannik Meck (21.) hießen die Abnehmer, die innerhalb von wenigen Minuten auf 2:0 für den TSV stellten. „Man weiß, dass die Landolfhäuser so spielen. Obwohl wir es wussten, haben wir es nicht hinbekommen, das erfolgreich zu verteidigen“, haderte SSV-Trainer Chris Borgsdorf.

Dabei hätten die Kästorfer zu diesem Zeitpunkt bereits in Führung liegen können. Jannes Drangmeisters Kopfball landete allerdings am Innenpfosten. „Wir hatten diesmal auch kein Glück, waren in den ersten 20 Minuten aber die deutlich bessere Mannschaft. Wir haben unsere Grundformation gehalten und waren sehr kompakt“, sagte Borgsdorf.

Nach der Pause wurde aus dem 4-1-4-1 der Gäste ein 4-2-3-1. Die Mehrzahl der Spielanteile gehörte auch in den zweiten 45 Minuten den Kästorfern, die es allerdings nicht schafften, mit einem Treffer noch mal heranzukommen. In der Nachspielzeit traf Meck zum 3:0-Endstand. „Das 0:3 ist zu hoch. Wir haben aber verdient verloren, weil wir das erste Tor nicht machen“, konstatierte Borgsdorf. „Ich kann keiner Mannschaft insgesamt keinen Vorwurf machen.“

SSV: Bremer – Chaaban, Palella, Brakowski, Jansen (88. Brandt) – Bulach – Kröger, Irek (46. Ad. Zeqiri), E. Gökkus (77. Schulz), Mamalitsidis (77. Thaqi) – Drangmeister.

Tore: 1:0 Ziegner (17.), 2:0, 3:0 Meck (21., 90.+3).

tim

