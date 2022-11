Reserve des MTV Isenbüttel empfängt den TSV Meine

Es ist momentan nicht einfach an der Hehlenriede. Sowohl das Aushängeschild des MTV Isenbüttel in der Fußball-Bezirksliga als auch der Unterbau in der 1. Kreisklasse haben im Grunde identische Probleme. Am Sonntag trifft die Reserve auf den TSV Meine, einen direkten Konkurrenten im Keller.

MTV Isenbüttel II – TSV Meine (So., 14 Uhr). Beim MTV Isenbüttel gibt es gerade einige Baustellen. Die Erstvertretung steht im Tabellenkeller der Bezirksliga und zum Jahreswechsel braucht es einen neuen Trainer. Dasselbe Bild bei der Zweitvertretung in der 1. Kreisklasse. Allerdings ist dort bei der Trainersuche nicht ganz so viel Dampf auf dem Kessel. „Es ist nur eine Zwischenlösung, aber wir werden die Mannschaft nicht hängenlassen“, gibt Sören Hoffmann zu Protokoll. Hoffmann, zuvor schon Co-Trainer, hat seit ein paar Wochen gemeinsam mit Abwehrroutinier Timo Huneke die Verantwortung für die Reserve der Hehlenrieder inne. Die ersten vier Punkte der Spielzeit wurden seitdem vom neuen Trainergespann eingefahren. Daran soll angeknüpft werden. Am besten schon am Sonntag gegen den TSV Meine, doch Hoffmann bleibt zurückhaltend: „Wir müssen immer nur von Woche zu Woche schauen.“

Personell sieht es momentan nicht so rosig aus bei den Hehlenriedern. Allein für die Torhüterposition gibt es drei verletzte Akteure zu beklagen. Der MTV müsse sich jetzt „irgendwie bis zur Winterpause retten und noch ein paar Punkte sammeln.“ Dann soll eine „vernünftige Vorbereitung“ den Grundstein dafür legen, dass die MTV-Reserve die Kohlen noch aus dem Feuer bekommt und die Klasse hält.

Die weiteren Paarungen: FC Schwülper II – MTV Wasbüttel (So., 12.30 Uhr); SV Dannenbüttel – SSV Kästorf II (So., 14 Uhr); SV Dannenbüttel – SSV Kästorf II (So., 14 Uhr); T.C. Gifhorn (So., 14 Uhr); TuS Müden/Dieckhorst – SV Wagenhoff (So., 14 Uhr); SG Vollbüttel/Ribbesbüttel – VfL Rötgesbüttel (So., 14 Uhr). ­

mth

