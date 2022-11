Kunstrasen vereist – Spiel des MTV Isenbüttel fällt aus

Der MTV Isenbüttel war an diesem Sonntag zum Zuschauen verdammt, denn die Partie der Fußball-Bezirksliga beim SSV Vorsfelde II wurde kurzfristig abgesagt.

„Der Kunstrasen war vereist“, erklärte Dennis Stöbermann. Isenbüttels Teammanager und Interimstrainer hätte die Partie lieber ausgetragen, schließlich hatte sich der Landesliga-Absteiger sehr viel vorgenommen in der Eberstadt. Das Wetter machte indes einen Strich durch die Rechnung.

Nachholspiel beim TSV Hehlingen steht auf der Kippe

Und auch das Nachholspiel beim TSV Hehlingen (Dienstag, 18.30 Uhr) steht auf der Kippe. Beim TSV ist man sehr skeptisch, dass der Rasen ein Fußballspiel zulassen wird. Ein Heimrechttausch wurde schon angeregt, doch auch in Isenbüttel sehen die Plätze nicht besser aus, so dass die Hehlinger versuchen, sich auf einem Kunstrasen in der Umgebung einzumieten. Doch wie man am Sonntag gesehen hat, ist der Kunstrasen keine Garantie dafür, dass das Spiel auch wirklich angepfiffen wird.

Kein Spiel bedeute keine Punkte für den MTV Isenbüttel

Punkte wollte der MTV Isenbüttel sammeln. Punkte, um sich noch vor der Winterpause auf die Nichtabstiegsränge vorzuschieben. Wenn aber nicht gespielt wird, wandern auch keine Zähler auf das Konto der Hehlenrieder und das Tabellenbild bleibt folglich unverändert.

mth

