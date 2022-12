Eine Überraschung beim Weihnachtsturnen

Mit der Aktion „Ehrenamt überrascht“, ins Leben gerufen vom Landessportbund Niedersachsen, den jeweiligen Kreissportbünden und der SportRegion OstNiedersachsen, sollen in den Sportvereinen tätige Ehrenamtliche für ihre Arbeit gewürdigt werden. Das ist nun wieder im Doppelpack geschehen: Alexander Jaenisch von der SV Leiferde und Ulla Kugelstadt vom MTV Gifhorn durften sich über eine Überraschung freuen.

Eine große Hilfe in Sachen Öffentlichkeitsarbeit der SVL

Nach dem Spiel gegen den TSV Hillerse II in der Fußball-Kreisliga stellten sich Jaenischs Mannschaftskollegen vor dem Kabinengang auf und Spartenleiter Meik Heusel sagte ein paar Worte, um sich beim Angreifer der SVL zu bedanken. Der Grund: Jaenisch ist im Bereich Social Media sehr aktiv, postet dort Spielberichte und Spielankündigungen auf den Plattformen Facebook und Instagram. Allein damit hat er einen großen Anteil an der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

Noch darüber hinaus ist Jaenisch auch Teil der Redaktion des Vereinsmagazins. Das wird jährlich zweimal in allen Haushalten der Gemeinde Leiferde verteilt. Vor allem in Zeiten, in denen es immer schwieriger zu sein scheint, Ehrenamtliche für sich zu gewinnen, ist das Engagement Jaenischs positiv hervorzuheben.

Das Weihachsturnen bietet den perfekten Rahmen

Endlich wieder Weihnachtsturnen beim MTV Gifhorn: Nach jahrelanger Corona-bedingter Pause ging es nun wieder über die Bühne. Viele Kinder ließen sich die Veranstaltung nicht entgehen, das galt auch für Eltern, Geschwister und weitere Zuschauer. Es war der perfekte Rahmen, um Ulla Kugelstadt zu überraschen und auszuzeichnen. Sie ist nicht nur fester Bestandteil der Kinderabteilung des MTV, sondern sieht ihre Arbeit in diesem Zusammenhang als Herzensangelegenheit an.

Seit unzähligen Jahren engagiert sich Kugelstadt für die Jüngsten im Verein und ist unter anderem für das Eltern-Kind-Turnen verantwortlich. Mit den vielen Bewegungslandschaften, die sie mit fleißigen Helfern immer wieder aufbaut, bietet sie 3- bis 6-jährigen Kindern die Möglichkeit, erste Erfahrungen in der Sporthalle zu sammeln.

