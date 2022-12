Thorsten Thielemann wird Trainer beim SV Blau-Weiß Rühen

Lange hat es nicht gedauert, bis er einen neuen Verein gefunden hat: Thorsten Thielemann übernimmt im Sommer beim Fußball-Kreisligisten SV Blau-Weiß Rühen das Trainer-Amt. Der Ex-Coach des Landesligisten VfL Wahrenholz wird den Trainerstuhl von Jörg Jennerich übernehmen und wird in Rühen auf seinen Neffen Jannik treffen.

Völlig überraschend hieß es im November: Der VfL Wahrenholz und sein Trainer Thorsten Thielemann gehen mit sofortiger Wirkung getrennte Wege. Damit hatte niemand gerechnet, schließlich ist Thielemann der Vater des größten Vereinserfolgs, dem Aufstieg in die Landesliga in der letzten Spielzeit. Nach seinem Aus hatte Thielemann schon verlautbart, dass er keine großartige Pause benötigen würde und bereit sei, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Diese neue Herausforderung geht er zur Spielzeit 2023/24 dann bei den Rühenern an, die in der bisherigen Saison hinter den eigenen Ansprüchen und vor allem Möglichkeiten zurückgeblieben sind. Durch die Verpflichtung des Landesliga-erfahrenen Übungsleiters soll der Mannschaft neues Leben eingehaucht werden.

mth

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de