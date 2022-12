Auf den guten Start folgt beim MTV Gifhorn die Ernüchterung

Der Jubel war groß nach dem Aufstieg in die Fußball-Niedersachsenliga. Ein halbes Jahr später ist die Euphorie bei den U19-Fußballern des MTV Gifhorn verflogen. Nach nur einem Sieg und zehn Niederlagen sind die Schwarz-Gelben am Tabellenende zu finden, der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz beträgt bereits zehn Punkte. „Wir haben uns noch nicht aufgegeben. Die Stimmung im Team ist gut, und die Jungs entwickeln sich trotz der Niederlagen stetig weiter“, gibt sich MTV-Trainer Lars Martsch kämpferisch.

MTV Gifhorn startet im Pokal und in der Liga vielversprechend

Der Start in die Spielzeit war für die Mühlenstädter noch durchaus vielversprechend verlaufen. „Wir haben in der Vorbereitung gute Testspiele absolviert“, hebt Martsch hervor. In der ersten Runde des NFV-Pokals setzte sich die Martsch-Elf gegen den Staffelkonkurrenten VfV Borussia Hildesheim nach einem 0:3-Rückstand zur Pause noch mit 7:5 nach Elfmeterschießen durch. In der Liga gelang nach einem 1:8 beim BSC Acosta ein 2:1 gegen den MTV Treubund Lüneburg – es sollten die letzten drei Punkte sein, die der MTV bis zum Jahreswechsel holt.

Gifhorner erzielen zu wenig Tore und machen zu viele Fehler

In den folgenden acht Begegnungen blieb der Aufsteiger bei einem Torverhältnis von 4:30. Die Umstellung auf ein defensiveres System verhalf den Gifhornern zu mehr Stabilität, in Sachen Resultaten änderte sich jedoch nichts. „Gegen die Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte können wir nur tief stehen, es dem Gegner schwer machen, auf seine Fehler warten und kontern, um den Druck auf unsere Abwehrspieler wegzunehmen“, fasst Martsch zusammen. Er fügt an: „Gegen die Teams aus der unteren Tabellenhälfte versuchen wir mitzuspielen, erzielen aber leider zu wenige Tore und machen auch immer wieder Fehler im Aufbauspiel und bei Standards gegen uns.“

Der Trainer des Schlusslichts gesteht zudem ein, dass „auf einigen entscheidenden Positionen doch etwas die Qualität fehlt“. Und dennoch ist Martsch weit davon entfernt, den Klassenerhalt bereits abzuhaken. „Die Rückrunde muss noch gespielt werden, und wir können noch einige Punkte holen.“

