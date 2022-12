Förderung für die Vereine von bis zu 100 Prozent

Ab sofort bis zum 31. Januar haben Sportvereine aus dem Kreissportbund (KSB) Gifhorn die Chance, einen Antrag auf Sportgeräteförderung zu stellen. KSB-Geschäftsführer Martin Roth sagt: „Es ist eine tolle Möglichkeit für unsere Sportvereine, für notwendige Trainingsgeräte in allen Bereichen und Altersgruppen, eine Förderung von bis zu 100 Prozent zu erhalten. Der Antrag wird bis zu einer Höhe von 500 Euro unterstützt. Dabei spielt der Anschaffungspreis keine Rolle.“

Möglich geworden ist diese Aktion durch die Sportförderung der Volkswagen AG. „Die Unterstützung der Sportvereine in der Region hat eine lange Geschichte und soll auch in schweren Zeiten nicht enden. Das war uns sehr wichtig“, erklärt Dominik Günther, der bei Volkswagen für die regionale Sportförderung auch am Standort Gifhorn verantwortlich ist.

Die Verantwortlichen der Vereine haben nun die Chance, über die Website des KSB (www.ksb-gifhorn.de) ihre Anträge zu stellen. Dabei werden alle Sportgeräte bezuschusst, die zur Durchführung der Übungs- und Trainingsangebote in den Sportvereinen des KSB Gifhorn genutzt werden.

Auch in den kommenden Jahren soll die Unterstützung aufrechterhalten werden. „Wir entscheiden dann jedes Jahr neu, wie wir unsere Sportvereine sinnvoll und unkompliziert unterstützen können“, legt Roth dar. Svenja Liermann, im KSB Gifhorn für Integration sowie die Zusammenarbeit zwischen Vereinen, Schulen und Kindertagesstätten zuständig, ergänzt: „Auch die Anschaffung von Materialien im Rahmen des Minisportabzeichens wird gefördert.“

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de