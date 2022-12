Die U16 des MTV Gifhorn absolviert die perfekte Hinrunde

Gifhorn. Zwischenbilanz B-Junioren: Der jüngere Jahrgang des MTV bleibt in der Bezirksliga ohne Gegentreffer, die U17 mischt im Landesliga-Titelkampf mit.

Der MTV Gifhorn II (gelbe Trikots) ist in der Bezirksliga das Maß aller Dinge, auch die JSG Gifhorn Nord (in Hellblau) kann sehr zufrieden sein.

Die U16-Fußballer des MTV Gifhorn haben in der B-Jugend-Bezirksliga eine Hinserie der Superlative hingelegt und darüber hinaus die eigene U17 aus dem Bezirkspokal geworfen (3:1). In der Landesliga läuft es aber durchaus rund für den älteren Jahrgang. Auch bei Bezirksligist JSG Gifhorn Nord gibt es Anlass zur Zufriedenheit.

Landesliga

23 Punkte nach 11 Spielen und ein Torverhältnis von 41:12 stehen für den MTV Gifhorn zu Buche. Die Mannschaft von Florin Pal stellt damit die beste Offensive und die beste Defensive der Liga, verlor lediglich beim FC Eintracht Northeim (3:5) und beim Spitzenreiter VfB Peine (0:1). Die Peiner sind mit einem Spiel und drei Punkten mehr aber noch absolut in Reichweite. Es geht durchaus eng zu an der Spitze der Landesliga – die Voraussetzungen, im kommenden Jahr ein Wörtchen im Titelkampf mitzureden, haben die Gifhorner also geschaffen.

Bezirksliga

Die Zahlen, die der jüngere Jahrgang der Schwarz-Gelben, geführt als MTV Gifhorn II, nach sechs Spielen vorzuweisen hat, sind beeindruckend. 47 Treffern steht kein einziges Gegentor gegenüber – fast schon selbstredend steht das Maximum von 18 Zählern auf dem Konto. „Das Fazit fällt bei unseren Statistiken rundum positiv aus. Das ist eine sehr beeindruckende Bilanz für einen jüngeren Jahrgang“, sagt MTV-Trainer Chris Wimmer, dessen Team zudem im Bezirkspokal neben der eigenen U17 auch Landesliga-Spitzenreiter VfB Peine ausschaltete (2:0) und sich spätestens damit über die eigene Liga hinaus Respekt verschafft haben dürfte.

„Wir haben einen enorm guten Teamspirit und immer wieder eine große Anzahl verschiedener Torschützen“, hebt Wimmer hervor. „Wir probieren viel aus und werden versuchen, unser Spiel noch variabler zu gestalten sowie die Spieler noch flexibler auszubilden – denn das steht immer noch über allem“, macht der Trainer deutlich.

Punktgleich mit der JSG Helmstedt auf dem dritten Tabellenplatz zu finden ist die JSG Gifhorn Nord. „Wir sind sehr zufrieden“, betont Coach Tim Camehl. Zusätzlich aufgewertet wird die Leistung seines Teams durch die Tatsache, „dass wir aus zwei Mannschaften zusammengewachsen sind“, erklärt Camehl. Mit dem Abstieg dürfte seine Elf bei einem Vorsprung von zehn Punkten auf die JSG Isenhagen nichts mehr zu tun bekommen. „Wir freuen uns, dass wir uns ein Polster nach unten verschafft haben und den Blick in der Rückrunde nach oben richten können“, sagt Camehl.

tim

