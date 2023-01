Künftig auch Kreisliga-Spiele ohne Schiedsrichter

Der Schiedsrichtermangel im Fußball-Kreis allgegenwärtig – selbst Bezirksliga-Spiele wurden in dieser Spielzeit schon ohne eine offizielle Ansetzung eines Unparteiischen ausgetragen. Daher haben die Verantwortlichen um Dennis Laeseke, dem Schiri-Obmann im NFV-Kreis Gifhorn, ein weitreichende Entscheidung getroffen.

Bisher blieben meist die Partien in den „unteren“ Spielklassen unbesetzt. Der Heimverein musste sich um einen Unparteiischen in Eigenregie kümmern. „Für Ansetzungen in den 3. Kreisklassen reicht die Anzahl der Schiedsrichter schon seit Jahren nicht mehr aus“, erklärt Laeseke. Im Kreis Gifhorn galt bis dato die Verfahrensweise, dass „von oben“ besetzt wurde. Das heißt: Das Kontingent an Schiedsrichtern wurde von der Kreisliga beginnend in den Spielklassen verteilt. So lange, bis es ausgeschöpft war. Und dieses Kontingent wird leider immer kleiner. „In dieser Spielzeit konnte unser Senioren-Ansetzer Thorsten Swit nur an einem Spieltag alle Spiele in der 2. Kreisklasse besetzen“, beklagt Gifhorns Schiri-Chef.

Um eine gerechtere Verteilung der mangelnden Anzahl an Unparteiischen zu erreichen, hat der Vorstand des NFV-Kreises Gifhorn folgende Verfahrensweise bei den Ansetzungen im Seniorenbereich beschlossen: Seit dem 1. Januar werden pro Spieltag in jeder (!) Herren-Spielklasse auf Kreisebene zwei Begegnungen unbesetzt bleiben. „Sollten dennoch an den Spieltagen weitere Schiedsrichter zur Verfügung stehen, werden die nicht besetzten Partien nachbesetzt“, beschreibt Laeseke und führt aus: „Dabei wird sich an den jeweils beteiligten Vereinen und deren Erfüllung des Schiedsrichter-Solls orientiert.“ Laeseke: „Vereine, die ihr Soll erfüllen, werden priorisiert behandelt.“

In dem Zusammenhang weist der Senioren-Spielausschuss ausdrücklich darauf hin, dass eine Spielverlegung terminlich nach vorn jederzeit kostenfrei möglich ist. Auch eine Entzerrung der Spieltage, zum Beispiel durch Verlegungen auf einen Freitag oder Samstag, kann dazu beitragen, mehr Begegnungen aller Spielklassen mit neutralen Schiedsrichtern zu besetzen.

Die einfachste Lösung für das schon andauernde Problem des Schiedsrichtermangels sind: mehr Schiedsrichter! Darum verweist Laeseke abschließend noch einmal auf den kommenden Anwärterlehrgang, der vom 10. bis 25. Februar in der IGS Sassenburg in Westerbeck stattfinden wird. Begonnen wird mit einem Kompaktwochenende, gefolgt vom Vertiefungstag am darauffolgenden Samstag und dem Prüfungstag am nächsten Samstag (25. Februar).

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de