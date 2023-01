FSV Adenbüttel Rethen präsentiert weitere Winter-Neuzugänge

Das Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga rüstet weiter auf. Die FSV Adenbüttel Rethen präsentierte nun die Winter-Neuzugänge Nummer 6 und 7, um die Mission Klassenerhalt doch noch zu realisieren.

Mit Merlin Plagge (von der SV Calberlah), Rückkehrer David Drosdziok (SV Gifhorn), Kevin Langner (VfL Rötgesbüttel), Mathias Schakat (MTV Wasbüttel) sowie Sascha Ackermann (eigene Zweitvertretung) hatte die FSV bereits fünf Neue vermeldet. Nun schlug der Bezirksligist erneut zu und verpflichtete mit Niklas Albrecht (TSV Hillerse) und Florian Flack (BSC Acosta) zwei weitere Neuzugänge.

Stürmer Albrecht ist in Adenbüttel kein Unbekannter, denn der 26-Jährige ging bereits von Sommer 2019 bis Sommer 2021 für die FSV auf Torejagd. „Niklas ist ein ausgewiesener Torjäger, der rund um den Strafraum für jede Defensive sehr unangenehm ist“, unterstreicht FSV-Trainer Marcus Ohk. Mit Innenverteidiger Flack schließt sich ein Spieler mit Landesligaerfahrung der FSV an. „Insbesondere im Defensivbereich sind wir dünn besetzt“, beklagt Ohk, der mit Flack diese Lücke schließen will. Der Verein gibt bekannt, dass die Winter-Transferoffensive noch nicht abgeschlossen sei und weitere Neuzugänge folgen werden.

juv

