Nervenstarker MTV Gifhorn siegt doppelt

„Es war ein richtig großer Schritt in Richtung Klassenerhalt“, betonte Werner Metz, Trainer des MTV Gifhorn. Seine Landesliga-Volleyballerinnen hatten sich am Heimspieltag innerhalb weniger Stunden erst gegen den MTV Braunschweig (3:2) durchgesetzt und dann dem abstiegsbedrohten Wolfenbütteler VC II beim 3:0 fast keine Chance gelassen.

MTV Gifhorn – MTV Braunschweig 3:2 (19:25, 25:20, 25:21, 20:25, 16:14). Beide Teams standen nach fünf Sätzen bei 105 gewonnenen Punkten. „Es war ein sehr ausgeglichenes und enges Spiel, das folgerichtig über fünf Sätze ging. Wir hatten das glücklichere Ende für uns, da kann man schlecht von verdient oder unverdient sprechen“, fand Metz.

Sein Team hatte den etwas besseren Start in die Partie erwischt und führte im ersten Satz unter anderem mit 14:12, sah sich wenig später aber einem 15:18-Rückstand gegenüber und verlor Durchgang 1 letztlich doch deutlich. „Bis zum 14:12 haben wir ein gutes Spiel gemacht. Es war ärgerlich, dass wir den ersten Satz verloren haben“, unterstrich der Gifhorner Coach. Die Gastgeberinnen meldeten sich zurück, führten mit 2:1 nach Durchgängen. Mit einem 25:20 erzwangen die Braunschweigerinnen den Entscheidungssatz. „Es war so ein bisschen ein Auf und Ab bei beiden Teams, das Spiel hatte aber ein ganz gutes Niveau. Es waren nie klare Führungen dabei“, beschrieb Metz.

MTV Gifhorn wehrt Matchball ab und fährt selbst den Sieg ein

Das sollte sich auch im fünften Durchgang nicht ändern. Beim Stand von 13:14 mussten die Mühlenstädterinnen einen Matchball abwehren, taten dies erfolgreich – und sicherten sich auch die folgenden zwei Punkte zum Sieg. Metz: „Es war das erwartet schwierige Spiel. Braunschweig hatte die vorherigen drei Partien für sich entschieden. Ich bin einfach froh, dass wir das Spiel gewonnen haben.“

MTV Gifhorn – Wolfenbütteler VC II 3:0 (27:25, 25:18, 25:20). Ihre Nervenstärke mussten die Metz-Schützlinge auch gegen das Tabellenschlusslicht beweisen. „Der erste Satz war sehr eng, da hatten wir auch etwas Glück“, gab Metz zu. Die Gäste führten mit 25:24, hatten Satzball. Den wehrte der MTV ab und sicherte sich in der Folge wieder zwei Punkte nacheinander. In den folgenden Durchgängen brachten Serien Gifhorn auf die Siegerstraße. „Im zweiten Satz haben wir von 5:6 an acht Punkte in Folge gemacht, im dritten Durchgang ab 13:16 fünf Zähler am Stück“, schilderte Metz.

„Das waren jeweils Wendepunkte. Unsere Aufschläge hatten mehr Wirkung als im ersten Spiel. Wolfenbüttel hatte Probleme mit der Annahme“, nannte der Gifhorner Trainer die Gründe für den souveränen Sieg. Mit den fünf Punkten kletterte der MTV in der Tabelle zwar nicht, entfernte sich aber weiter von der Abstiegszone. Metz: „Und wir haben die Lücke zu den Plätzen 5 und 4 geschlossen.“

