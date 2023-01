SSV Kästorf verkauft sich teuer in Halberstadt

Das erste Testspiel im Rahmen der Vorbereitung war für den SSV Kästorf ein echtes Highlight. Der Fußball-Landesligist bekam es auswärts mit dem VfB Germania Halberstadt aus der Regionalliga zu tun und verkaufte sich über die gesamten 90 Minuten zumindest teuer. Am Ende stand „nur“ ein 0:2 (0:1) aus Sicht der Rot-Weißen. „Es war ein geiles Freundschaftsspiel“, unterstrich SSV-Coach Chris Borgsdorf zufrieden.

„Das Ergebnis sagt alles. Wir haben nur 0:2 gegen einen Regionalligisten verloren“, fügte Borgsdorf an. Seine Schützlinge hatten sich zum Teil Urlaub genommen, um in Halberstadt mit von der Partie zu sein. „Ich habe eine Mannschaft gesehen, die 100 Prozent Bock hatte und alles gegeben hat“, stellte der Kästorfer Trainer klar. Die Gäste agierten mit einer Fünfer-Abwehrkette, wechselten immer wieder durch. Schließlich war es erlaubt, ausgewechselte Akteure jederzeit wieder einzuwechseln. „Das haben wir voll genutzt, jeder ist auf seine Minuten gekommen“, berichtete Borgsdorf.

Mitte des ersten Durchgangs gingen die Hausherren, die in nicht einmal zwei Wochen wieder in den Punktspielbetrieb einsteigen, durch Irwin Pfeiffer in Führung. Die Kästorfer blieben dran und warfen zum Ende alles nach vorne, um sogar den Ausgleich zu erzielen. „Wir haben die Fünferkette aufgelöst und mit einem 4-4-2 gespielt, wollten provokant sein“, hob Borgsdorf hervor. Das späte 0:2 änderte nichts an der Zufriedenheit des Coaches.

Tore: 1:0 Pfeiffer (23.), 2:0 Sothen (89.).

tim

