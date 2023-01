Ein Gifhorner Kreis-Trio lässt der Konkurrenz keine Chance

Die Nachwuchstalente Sydney Stöber vom TC Grün-Weiß Gifhorn sowie Lia Merkhoffer und Jesper Greve vom TC Schwülper hatten allen Grund zum Jubeln: Sie haben sich bei den Tennis-Regionsmeisterschaften in souveräner Manier den Titel gesichert.

In der U14-Konkurrenz war Gifhorns Stöber ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht geworden. Nach einem Freilos ließ die an Position 1 gesetzte Stöber Lana Klinner (TV Jahn Wolfsburg) beim 6:0, 6:1 keine Chance. Auch das darauffolgende Duell mit Emilia Sturdy (TC SW Steterburg, 6:3, 6:2) und das Finale gegen Antonina Sabien (MTV Wolfenbüttel, 6:3, 6:1) verliefen eindeutig. Der Titelgewinn der Gifhornerin war nie gefährdet.

Ähnlich problemlos ist Lia Merkhoffer durch das Feld der Juniorinnen U10 marschiert. Die Schwülperanerin, als Nummer 2 der Setzliste ins Turnier gegangen, gab in ihren drei Matches nie mehr als fünf Spiele ab. Katarina Poniakowski (TC GW Gifhorn, 6:2, 6:2), Talina Klinner (TSG Königslutter) und der topgesetzten Leni Marie Engel (TC SW Steterburg, 6:3, 6:2) ließ Merkhoffer keine echte Chance.

Der jüngste Regionsmeister aus dem Kreis Gifhorn ist Schwülpers Jesper Greve. In der U8-Konkurrenz waren drei Talente am Start, Greve setzte sich gegen Vereinskamerad Linus Förster (6:2, 6:3) und gegen Leo Stahmer (TSV Ehmen, 6:3, 6:3) durch.

Doch auch außerhalb der Titelgewinne ließen einige Talente aus dem Kreis aufhorchen. Rean Franke vom TC Grün-Weiß Gifhorn erreichte in der U16-Konkurrenz das Finale, musste sich dort aber Kaspar Gotzheim (Braunschweiger THC) geschlagen geben. Ebenfalls auf dem Silberrang landeten Solveig Löbel (U12) und Leonie Friedrich (U8) vom TC Schwülper. Luca Bielert (U14, MTV Adenbüttel) und Marina Klages (U16, TC GW Gifhorn) schafften es bis ins Halbfinale. Bitter: Klages musste dort früh im ersten Satz aufgeben.

wk

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de