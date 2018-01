Barmke steckt mitten in der Vorbereitung

Die meisten Fußballer im Kreis starten in den nächsten Tagen in die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte. Der Frauenfußball-Oberligist TSV Barmke ist jedoch schon deutlich weiter. Denn die Mannschaft von Coach Marcel Kirchhoff befindet sich seit dem 12. Januar in der Rückrunden-Vorbereitung. ...