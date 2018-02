Der Charity Cup: Eine echte Teamleistung

Sonntag ist es soweit! Dann steigt wieder der Kick für die gute Sache. Fußball-Kreisligist FC Türk Gücü Helmstedt richtet in der Sporthalle in Beendorf von 10 Uhr an sein zweites Neujahrsturnier um den Charity Cup aus. Ein Hallenturnier, bei dem es nur Gewinner gibt. ...