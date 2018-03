Gunter Hagel verteidigt seinen Titel

Die Herren-60-Konkurrenz bei der Winter-Meisterschaft der Tennis-Region Gifhorn-Helmstedt-Wolfsburg, die am Wochenende in der Halle des TV Jahn Wolfsburg in Reislingen ausgetragen wurde, war eine reine Helmstedter Angelegenheit. Am Ende verteidigte Gunter Hagel vom Helmstedter SV seinen Titel. ...