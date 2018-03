Schöningen mit guter Chance aufs Halbfinale

Während Bezirksliga-Staffelkonkurrent FC Heeseberg am Osterwochenende gleich zwei Nachholspiele zu absolvieren hat, bleiben die Fußballer der FSV Schöningen zwar punktspielfrei, aber nicht pflichtspielfrei. Für sie steht am Montag (15 Uhr, Elmstadion) das Viertelfinale im Wolters-Bezirks-Pokal an....