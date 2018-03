Barmkes Frauen sind doppelt im Einsatz

Zum ersten Mal in dieser Saison trifft der Frauenfußball-Oberligist TSV Barmke auf einen Gegner, der in der Tabelle hinter ihm steht. Der TSV empfängt am Karsamstag (12 Uhr) das Schlusslicht VfB Fallersleben. Doch es bleibt am Osterwochenende nicht bei der einen Partie für den Tabellenzehnten. ...