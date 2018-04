RSV: Saisonfinale in Bremen

Frellstedt. Für Thomas Kunzmann und Florian Georgi, die Landesliga-Radballer der RSV Frellstedt, steht am heutigen Samstag der Saisonabschluss an. Von 12 Uhr an ist das Frellstedter Duo in Oberneuland im Bremer Nordosten im Einsatz. Und es steht noch einiges auf dem Spiel… ...