Für jede Größe, jedes Alter – und von A bis Z

„Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ – so lautet das wohl berühmteste Sprichwort rund um das Reiten. Dieses Glück können speziell Kinder aber nur sehr bedingt selbst erleben: Erst mit gut zehn Jahren kann es in den meisten Vereinen in den Sattel gehen. Der RuF Lehre und Umgebung...