Vierfaches Podest für die Tiger

Eine erfolgreiche Fahrt nach Schwerin haben die Nachwuchskämpfer des Karate Tiger Dojo Helmstedt hinter sich: Bei den 17. Ostdeutschen JKA-Karate-Meisterschaften räumten die Kämpfer viermal Edelmetall ab. So bezwang Artur Puntus in der Wertung Jiyu-Ippon Kumite all...