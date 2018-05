Holzlands Akku ist nach 73 Minuten leer

Drei Auftritte – null Punkte: Für die Helmstedter Kreisvertreter gab’s in der Fußball-Bezirksliga 1 nichts zu holen in ihren Nachholspielen. Der TSV Germania Helmstedt kassierte die dritte 1:2-Schlappe in Serie, der FC Schunter verlor sein Heimspiel gegen Calberlah. Und: Schlusslicht STV Holzland...