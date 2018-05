„Jeden Mittwoch kommt ein weiteres Kind hinzu“

Umringt von mehr als 20 Kindern verteilt Torsten Dill Urkunden an die Jungen und Mädchen, die kürzlich beim „Lauf um die Wälle“ in Helmstedt teilgenommen haben. Dann fragt er ab, wer von den Kids beim Sportfest in Schöningen dabei ist. Dill, mit Klemmbrett, Kugelschreiber und Trillerpfeife...