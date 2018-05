„Es wird eine lange Nacht“

Alle Entscheidungen sind gefallen. Der letzte Spieltag in der Handball-Landesliga erhält einen Freundschaftsspiel-Charakter. Das gilt auch für das Helmstedter Kreisduell, zu dem der HSV Warberg/Lelm am Samstag (18 Uhr) in der Nord-Elm-Halle in Süpplingen den VfL Lehre empfängt. ...