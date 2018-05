Lara Malczak holt Gold und Silber

Der Judo-Nachwuchs des Kreisfachverbandes Judo Helmstedt nahm erfolgreich an Turnieren in Elze und Visbek teil. Lara Malczak (U10) von Tatami Süpplingen zeigte zunächst in Elze ihr Können. Sie gewann ihre ersten beiden Kämpfe jeweils vorzeitig mit zwei mittleren...