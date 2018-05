Schunter II bucht das Ticket zur Kreisliga

Die wichtigen Entscheidungen der 1. Fußball-Kreisklasse in dieser Saison sind gefallen. So steht der FC Heeseberg II nach einer deutlichen Pleite gegen die SV Lauingen Bornum II als Absteiger fest, für den FC Schunter geht es hingegen nach dem 4:0-Erfolg beim TSV Germania Helmstedt rauf in die...