Barmke braucht Schützenfest gegen die FSV II

Das letzte „Rodeo“ in der Fußball-Kreisliga steht an, und am 26. Spieltag ist nur noch eine Entscheidung offen – zumindest rechnerisch. Die SG Barmke/Emmerstedt kann im direkten Duell mit der FSV Schöningen II noch den Abstieg verhindern, allerdings bedarf es dafür eines regelrechten...