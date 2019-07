Drebenstedt holt Bronze bei den Landestitelkämpfen

Die Erfolge halten an: Erst kürzlich holte Lena Drebenstedt in Prussendorf die goldene Schleife. Nun gab es für die Dressurreiterin des RFV Königslutter bei den Landesmeisterschaft in Verden erneut Anlass zur Freude.

Mit ihrem Hengst Fuchsberger startete sie in der S*-Dressur. In der ersten Wertungsprüfung (Prix St. Georges) erreichte sie mit 67,061 Prozent einen guten dritten Platz. Und auch in der zweiten Wertungsprüfung – wieder eine S*-Dressur – landeten Drebenstedt und ihr Hengst mit 67,675 Prozent auf dem dritten Rang. Damit qualifizierten sie sich für das Finale der besten Acht, in dem ihnen jedoch ein paar kleine Patzer in der Kür unterliefen. 67,208 Prozent bedeuteten für das RFV-Paar Platz 6.

Einen Podestplatz sicherte sich Drebenstedt am Ende trotzdem, denn in der Gesamtwertung reichte es für sie noch für Platz 3. „Lena ist ihrem Hengst dankbar, dass er für sie so gekämpft hat und ihr diesen tollen Moment schenkte“, meinte RFV-Pressewartin Anja Dilling-Ringat.