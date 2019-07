Neumann kommt bis ins Halbfinale – und muss aufgeben

Helmstedt. Tennis: Drei Akteure vom Helmstedter TV nehmen an den Senior Open in Goslar teil.

Ein Tennis-Trio vom Helmstedter TV machte sich auf den Weg nach Goslar, dort fanden nämlich über mehrere Tage die Senior Open statt. Gegen die hochklassige Konkurrenz war für die Kreisstädter allerdings nicht viel zu holen.

Tennis-Akteure aus ganz Deutschland nahmen am Turnier teil, die Helmstedter bekamen es dabei schon zum Auftakt mit schweren Brocken zu tun. HTV-Spieler Manfred Fabiunke (Herren 60, Leistungsklasse 11) traf in Runde 1 auf Klaus-Dieter Stondzik (Eschborn), der in der deutschen Rangliste Platz 37 belegt. Fabiunke, der mit den Helmstedtern in der Oberliga spielt, hatte keine Chance und unterlag klar in zwei Sätzen (1:6, 0:6).

Auch sein zweites Match konnte er nicht siegreich gestalten, gegen den Regionalligaspieler Bernd Schrader war er deutlich mit 1:6, 0:6 unterlegen.

Besser lief es in der Altersklasse 65: Dort traf Gerhard Neumann auf Joachim Steudtner. Beide spielen in der Leistungsklasse 13 und schenkten sich nichts. Am Ende gewann Neumann mit 6:4 und 6:1. Auch im Halbfinale sah es für Neumann gut aus. Er gewann den ersten Satz gegen Dieter Rodacker mit 6:1, im zweiten Durchgang musste er die Partie beim Stand von 1:0 allerdings verletzungsbedingt aufgeben.

Für den Helmstedter Rolf Klein lief es in der AK 55 hingegen nicht so gut. Zunächst bekam er es mit der deutschen Nummer 110, Markus Pape, zu tun und unterlag 4:6, 0:6. Anschließend traf er auf den in der Nordliga spielenden Alfred Kowalski, doch auch hier verlor er beide Sätze (4:6, 2:6).