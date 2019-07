Lauingen. Fußball: Bezirksliga-Aufsteiger SV Lauingen Bornum testet am Donnerstagabend in Neindorf. Coach Körner-Konsierke erwartet mehr Spielkontrolle.

Im letzten Test soll der erste Sieg her

Bevor am Sonntag mit dem Kreisderby im Fußball-Bezirkspokal gegen den FC Heeseberg das erste Pflichtspiel der neuen Saison ansteht, bestreitet Bezirksliga-Aufsteiger SV Lauingen Bornum am Donnerstag ab 19 Uhr in Neindorf sein drittes und letztes Testspiel.

Nach einer Niederlage (2:5 gegen Landesligist TSC Vahdet Braunschweig) und einem Unentschieden (3:3 gegen den FC Schwülper) soll der Test gegen den Wolfsburger Kreisligisten FSG Neindorf/Almke für SV-Trainer Lars Körner-Konsierke nicht nur weitere positive Erkenntnisse, sondern möglichst auch ein positives Ergebnis bringen. Wichtiger als das Resultat sei für ihn dennoch der Lerneffekt. „Wir wollen testen, Erfahrungen sammeln und dann daraus für die Liga die richtigen Schlüsse ziehen“, macht Körner-Konsierke noch einmal deutlich.

Gegen die FSG erwarte er ein ganz anderes Spiel seiner Mannschaft als in den beiden Testspielen zuvor – „allein schon, weil unser Kader auch ein ganz anderer sein wird als zuletzt. Außerdem müssen wir im Angriff deutlich aggressiver werden und versuchen, das Spiel zu kontrollieren“, fordert der SV-Coach.

Da immer noch Urlaubszeit ist, werden ihm jedoch erneut zahlreiche Spieler fehlen, darunter auch die beiden Torhüter.