Die FSV Schöningen ist im Doppeleinsatz

Mit einem Doppeleinsatz am Wochenende will sich die FSV Schöningen vor dem Liga-Start den nötigen Feinschliff verpassen: Am Samstag ist der Titelaspirant der Bezirksliga 2 bei der TSG Mörse (Bezirksliga 1) gefordert – von 16 Uhr an steht die erste Runde des Fußball-Bezirkspokals an. Am Sonntag...