Holzland und Essenrode kommen weiter

Das Halbfinale im Super-Cup des NFV-Kreises Helmstedt ist komplett: Die Fußball-Kreisligisten STV Holzland und TuS Essenrode zogen in Lauingen in die Runde der letzten Vier ein, in der es zu einigen Verschiebungen kam, wie Detlef Voges, der NFV-Kreis-Spielausschuss-Vorsitzender, erklärte. Die FSV...