Grahe bedient: „Eine absolute Frechheit“ nach der Pause

Frust beim FC Heeseberg: Die Elf von Coach Michael Grahe verspielte in der Fußball-Bezirksliga 3 beim SV Emekspor Langelsheim eine 2:1-Halbzeitführung und verlor am Ende absolut verdient mit 2:4. Dabei schien zunächst alles nach Plan zu verlaufen: In der achten Minute bekam der FC einen Freistoß...