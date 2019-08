Das Mountainbike-Ereignis zwischen Elm und Asse

Die Sommerferien sind am Mittwoch zu Ende gegangen, der 21. Schöninger Mountainbike-Cup rückt dagegen immer näher. Die von Trainer Hannes Greite vorbereiteten Fahrer fiebern dem Rennen bereits entgegen und gehen nun in die Endphase der Vorbereitungen. Am Samstag, 31. August, erwarten die...