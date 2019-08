FSV: Das letzte Duell dient als Warnung

Dominik Elsner (links) und die FSV Schöningen erwarten den TSV Wendezelle zum ersten Heimspiel der Saison – und sind aufgrund des nur knappen Sieges in der vergangenen Saison gewarnt.

Nur drei Tage nach dem klaren 6:2-Erfolg im Wolters-Bezirkspokal beim VfL Wahrenholz, geht es für die Bezirksliga-Fußballer der FSV Schöningen mit dem ersten Heimspiel der Saison weiter. Am morgigen Samstag (16 Uhr, Elmstadion) empfängt die Elf von FSV-Trainer Nils Osteroth den TSV Wendezelle.

Die Gäste um Trainer Thomas Mainka haben nach zwei Spieltagen noch nicht zu ihrer Form gefunden, die sie in der Rückserie der letzten Saison ausgezeichnet und zum letztlich souveränen Klassenerhalt verholfen hatte: Zwei Niederlagen (2:5 beim Liga-Neuling MTV Hondelage und 2:4 gegen den TSV Sickte) stehen bislang zu Buche.

„Wendezelle hat mich schon etwas überrascht, allerdings in negativer Hinsicht. Nach ihrer schon starken Rückrunde haben sie sich ja noch mal verstärkt. Daher hatte ich sie doch relativ stark eingeschätzt“, sagt Osteroth zum Gegner und legt nach: „Sie haben eine körperlich sehr robuste Mannschaft mit einigen sehr erfahrenen Spielern, die schon höherklassig gespielt haben.“

In der misslichen sportlichen Lage der Gäste, den völligen Fehlstart abwenden zu müssen, sieht Osteroth zugleich eine Gefahr für seine Mannschaft. Denn die hatte sich in der abgelaufenen Spielzeit gegen Teams aus dem unteren Tabellendrittel stets schwergetan. Das Heimspiel gegen Wendezelle im letzten Jahr, das die FSV nur knapp mit 3:2 gewann, „sollte uns Warnung genug sein. Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir in jedem Spiel mit voller Konzentration über die ganzen 90 Minuten rangehen“, betont er.

Verzichten muss Osteroth weiterhin auf die verletzten Yannic Werner, Luca Caringi, Maximilian Kohl und Lennard Gauger. Ansonsten habe sich die personelle Lage aber deutlich verbessert, merkt der FSV-Coach erfreut an.