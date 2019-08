5:0 – Türk Gücü feiert klaren Auftaktsieg

Der Titelfavorit setzte zum Auftakt der Fußball-Kreisliga direkt ein dickes Ausrufezeichen: Gegen den Aufsteiger TSV Barmke gewann der FC Türk Gücü Helmstedt mit 5:0. Das Derby in Lehre blieb indes ohne Sieger.

FC Schunter – TuS Essenrode 1:1 (0:0). Tore: 0:1 Gezer (47.), 1:1 N. Osumek (55.).

Ein Unentschieden zum Auftakt im Nachbarschaftsduell: Schunter und Essenrode trennten sich leistungsgerecht 1:1. „Es war ein wirklich gutes Spiel“, fand Schunters Trainer Julien Wossmann. „Das Spiel hätte auch 4:4 ausgehen können. Mit ein wenig Glück gewinnen wir, mit ein wenig Pech verlieren wir.“ Essenrodes Co-Trainer Vincent Osumek sprach ebenfalls von einem verdienten Unentschieden, allerdings war er mit der Leistung seines Teams nicht vollkommen zufrieden. „Es gab gute Phasen, aber es gab auch einige schlechte.“ Am Ende waren die beiden Torhüter Felix Gehrke (FC) und Tobias Lange (TuS) dafür verantwortlich, dass insgesamt nur zwei Treffer fielen. Beide erwischten einen Sahnetag.

FC Türk Gücü Helmstedt – TSV Barmke 5:0 (4:0). Tore: 1:0 Sillah (21.), 2:0 Eigentor Poley (26.), 3:0 Sillah (32.), 4:0 Tozlu (44.), 5:0 Mere (88.).

Aufstiegsaspirant Türk Gücü Helmstedt zeigte im ersten Ligaspiel, dass er direkt wieder in die Bezirksliga möchte. Barmkes Trainer Paris Valais musste nach der Schlappe neidlos anerkennen: „Wenn Türk Gücü einmal ins Rollen kommt, kann man die Mannschaft nur schwer aufhalten. Die Qualität ist einfach da.“ In der Anfangsphase hielt der TSV noch gut mit. „Wir hatten sogar die Chance, in Führung zu gehen.“ Barmke schaffte es allerdings nicht, den Ball im Tor unterzubekommen.

Helmstedt machte es besser, traf in Durchgang 1 alleine viermal. Nach der Pause war der FC im Verwaltungsmodus. „Das hat mir nicht gefallen“, monierte Türk Gücü Trainer Nabil Neffati. „Von der 20. Minute bis zur Halbzeit sah es gut aus. Aber wir müssen über die gesamten 90 Minuten so konstant spielen. Wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns. Wir sind noch nicht da, wo ich uns sehen will.“