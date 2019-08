TSV Grasleben steigert sich in Durchgang 2

Am ersten Spieltag der Fußball-Kreisliga waren die Mannschaften in Torlaune. Pro Partie fielen im Schnitt 5,5 Treffer. Die meisten Tore sahen die Zuschauer auf der Plantage in Königslutter. Dort unterlag der FC Vatan Spor nämlich dem STV Holzland mit 3:6.

MTV Frellstedt – TSV Danndorf 1:6 (0:1). Tore: 0:1 Wende (13.), 1:1 Blödorn (65.), 1:2 Schulz (74.), 1:3 Jannik Fischer (77.), 1:4 Matzke (88.), 1:5, 1:6 Jannik Fischer (90.+4, 90+6).

„Am Ende fällt das Ergebnis zu hoch aus“, gab Danndorfs Trainer Chris Kunau zu. Sein Team trieb das Ergebnis in der Schlussphase in die Höhe, Frellstedt leistete wenig Gegenwehr. „Bis zur 60. Minute war das Spiel sehr ausgeglichen. Aber wir sind froh, dass wir mit drei Punkten in die Saison gestartet sind.“

TSV Grasleben – Helmstedter SV 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Ambronn (15.), 1:1 Gawronek (57.), 2:1 Haase (60.), 2:2 Peters (76.).

Der HSV erwischte den deutlich besseren Start in die Partie. „Wir waren da wirklich schwach“, fand TSV-Spielertrainer Julian Haase. Dementsprechend gingen die Gäste mit einer verdienten 1:0-Führung in die Pause. Doch Grasleben bewies Moral und drehte danach auf. Rene-Maurice Gawronek und Haase drehten das Spiel. Allerdings schaffte es der TSV nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen, Mika Peters glich noch für die Kreisstädter aus. „Natürlich ist der Ausgleich ärgerlich, aber über die gesamten 90 Minuten betrachtet, passt das Remis“, so Haase.

FC Nordkreis – FSV Schöningen II 5:1 (3:0). Tore: 1:0 Flaschel (9.), 2:0, 3:0 Krol (9., 28.), 3:1 Ademeit (49.), 4:1, 5:1 Flaschel (73., 87.).

Nordkreis knüpfte an die gute Leistung vom Pokalspiel gegen Holzland an und setzte sich deutlich gegen Schöningen II durch. „Ein großes Kompliment an die Mannschaft“, lobte FC-Coach Walter Lange. „Es fühlt sich gut an, mit einem Sieg in die Saison zu starten.“

FC Vatan Spor Königslutter – STV Holzland 3:6. Tore: nicht gemeldet.

„Ich bin zufrieden, weil wir drei Punkte geholt haben“, sagte Holzlands Trainer Emil Schaffner, der aber auch kritisierte: „Wir haben 4:1 geführt und Vatan auf 3:4 herankommen lassen. Das darf nicht passieren.“