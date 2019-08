21. MTB-Cup in Schöningen: Am Samstag ruft der Elm

Viele Höhenmeter, immer wieder herrliche Aussichten – und dazu ein hoher Anteil an Trails für jede Menge Fahrspaß: Die Rennstrecke für den 21. Mountainbike-Cup (MTB-Cup) ist präpariert, alles am Elmhaus angerichtet. Um 10 Uhr beginnt dann am Samstag das vom MTV Schöningen ausgerichtete Event quer...