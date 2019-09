Danndorf und Türk Gücü: Nur ein Duo trägt die weiße Weste

Mit dem FC Türk Gücü und dem TSV Danndorf sind nur noch zwei Teams in der Fußball-Kreisliga ohne Punktverlust. Während Danndorf spielfrei ist, peilen die Helmstedter gegen Schlusslicht Frellstedt den nächsten Sieg an. FC Vatan Spor Königslutter – FC Nordkreis (So., 15 Uhr). Während Nordkreis auf...