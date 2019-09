Stark! Siegemund holt sich Gold

Was für ein Erfolg für Siri Siegemund! Die Esbeckerin gewann bei der Deutschen Meisterschaft im Luftgewehr-3-Stellungs-Wettkampf in Hochbrück bei München die Goldmedaille – und das bei ihrem ersten Start in der Altersklasse Jugend weiblich. Zweimal hatte sich die 15-Jährige bei den Schülerinnen...