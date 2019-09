Schöningen will erfolgreichen September noch vergolden

Den sechsten Sieg in Serie im Blick: Am Sonntag (15 Uhr) will der Spitzenreiter der Bezirksliga 2, die FSV Schöningen, beim SV Teutonia Groß Lafferde dreifach Punkten und die Konkurrenz im Aufstiegsrennen auf Abstand halten. „Vor Saisonbeginn haben wir gesagt, dass wir nach den Spielen im...